Межбанк: день не блистал объемами

Понедельник, как мы и предупреждали в утреннем комментарии – не блистал объемами торгов и активностью клиентов, но прошел позитивно для гривны и Нацбанка.

За день доллар подешевел с 24,46/24,49 до 24,40/24,43 гривен, хотя мог бы уйти и к цели в 24,35 к концу сессии. Но опять в ситуацию вмешивался Нацбанк. Несмотря на работу по доллару на условиях ТОМ (в США выходной – День президентов и американские банки не проводили платежей сегодняшним днем) – излишек предложения валюты на торгах привлек внимание НБУ.

Регулятор, как минимум, дважды появлялся на межбанке и выкупал доллара в начале по 24,45 гривен, а затем и по 24,44. Всего купил по нашим наблюдениям от $ 25 млн до $ 32 млн.

На малообъемном и вялом рынке (многие клиенты перенесли свои операции в долларе сразу на завтра) – таких интервенций Нацбанка оказалось достаточно, чтобы удержать курс.

Лишь под конец дня спекулянты активно придавливали котировки на единичных сделках и додавили его до 24,40/24,43 к концу сессии.

Ход торгов:

С утренних 24,46/24,49 гривен к 11 часам предложение оказалось чуть выше спроса и доллар подешевел до 24,445/24,465 с целью в 24,35 к концу сессии.

Но НБУ вышел с покупкой по 24,45 гривен и купил порядка $20-30 млн. Предложение и спрос оказались в шатком равновесии и к 12:00 доллар находился на отметке 24,435/24,455 гривен.

К обеду котировки застыли на отметке 24,43/24,45 гривен за доллар, а Нацбанк выставил котировку покупки по 24,44 гривны. Купил немного – несколько миллионов долларов, но и этого оказалось достаточно для того, чтобы уже до 15:00 курс находился в пределах уровня 24,43/24,45.

В последние два часа сессии спекулянты сыграли “на понижение” и на единичных сделках опустили курс до 24,40/24,43 к концу торгов.

Главные события 17 февраля на межбанке:

1) Снижение курса доллара с утренних 24,46/24,49 гривен до 24,40/24,43 к завершению сессии;

2) Торги по доллару проходили на условиях поставки валюты ТОМ в связи с выходным в США. НБУ сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но несколько раз выкупал излишек предложения доллара по 24,45 гривен и по 24,44 через Matching. Купил по нашим расчетам порядка $25-32 млн;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4492 гривен, а официальный на 18 февраля составил 24,4456 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,43 / 24,45

евро – 26,48 / 26,49

российский рубль – 0,3849 / 0,3856

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0832 / 1,0833

Курсы валют на Межбанке

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