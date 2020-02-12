Motorola Solutions отсудила почти $800 млн у конкурента за кражу технологий

Компания по производству телекоммуникационного оборудования Motorola Solutions выиграла судебное разбирательство, в рамках которого она обвиняла своего китайского конкурента Hytera Communications в нарушении прав на патенты и краже коммерческих секретов.

Об этом сообщает портал DailyComm.

Федеральный суд в США присудил Motorola Solutions почти $765 млн компенсации – именно столько должен заплатить Hytera за свои действия. В эту сумму входят компенсация за нанесенный ущерб в $345,8 млн, а также $418,8 млн штрафных санкций.

Суд в полном объеме удовлетворил требования истца и наложил на китайскую компанию максимальный штраф, указанный в иске.

При этом Motorola Solutions не намерен останавливаться на достигнутом и будет добиваться глобального запрета на продажу продукции Hytera, что нарушает права на интеллектуальную собственность.

Обе компания разрабатывают и производят телекоммуникационное оборудование, а Hytera ранее осуществляла массовые закупки такой техники у Motorola Solutions. В Hytera настаивают, что компания самостоятельно разработала все производимое оборудование.

Еще один иск Motorola Solutions к Hytera остается на рассмотрении. В свою очередь китайская компания инициировала в США судебный процесс против Motorola Solutions, обвинив конкурента в использовании влияния на рынке для подавления конкуренции.