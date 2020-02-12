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Милованов допускает сдачу в концессию украинских больниц и университетов

Милованов допускает сдачу в концессию украинских больниц и университетов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что в будущем могут появиться пакеты больниц и университетов на концессию.

Об этом он сказал во время презентации правительственной стратегии экономического роста Украины.

“О концессиях я отмечу: у нас есть пакеты аэропортов и портов, и вокзалов. В будущем, я думаю, возможно говорить и о больницах, и об университетах. Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи”, – сказал Тимофей Милованов.

Согласно данным презентации, в планах на 2020 год – пилотный проект государственно-частного партнерства в двух аэропортах – в Виннице и в Ровно, а также предварительное технико-экономическое обоснование аэропортов во Львове, Запорожье, Херсоне и Черновцах.

Также в планах исследования железнодорожных станций для старта пилотных проектов по их концессиям в Харькове, Днепре, Виннице, Хмельницком, Николаеве и Чопе.

По материалам УНН
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