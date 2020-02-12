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Кабмин планирует "заморозить" повышение рентной платы для операторов сотовой связи

Кабмин планирует "заморозить" повышение рентной платы для операторов сотовой связи

Правительство планирует разработку законопроекта, которым планируется внесение изменений в налоговое законодательство, относительно установления моратория на индексацию ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины для сотовой радиосвязи.

Об этом говорится в Отчете о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины в 2019 году.

В дальнейшем для расширения сети мобильного Интернета Министерство цифровой трансформации планирует ряд шагов, в частности:

  • согласование с операторами мобильной связи сроков и очередности территорий покрытия технологии LTE;
  • выдача мобильным операторам технологически нейтральных лицензий 900 МГц;
  • разработка плана мероприятий с целью высвобождения диапазонов радиочастот 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц от специальных пользователей радиочастотного ресурса в соответствии со стандартами НАТО с целью их пригодности для использования общими пользователями радиочастотного ресурса;
  • разработка законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно установления моратория на индексацию ставок рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины для вида радиосвязи “сотовая радиосвязь” на срок 48 месяцев применения при определении размера рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом коэффициента пригодности радиочастотного ресурса.

Напомним, ставка рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом закрепляется в Налоговом кодексе. Сейчас к отдельным частотам сотовой связи при расчете рентной платы применяется понижающий коэффициент.

По материалам УНН
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