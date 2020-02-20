Sаmsung и LG работают над новым устройством, которое превратит смартфон в ПК

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Два южнокорейских промышленных гиганта Samsung Electronics и LG Electronics работают над новым типом устройств под названием Cloud Top. Это небольшие портативные экраны, к которым можно подключаться со смартфона и работать с документами или смотреть видео. У них нет какой-либо клавиатуры, для работы они используют вычислительные мощности смартфона, а для того, чтобы подключиться к устройству, нужно соединение Bluetooth. Также можно подключиться через обычный кабель. Об этом сообщает корейское издание ETNews.
Samsung назвала свое устройство Samsung DeX Book. У него будет 14,1-дюймовый дисплей с разрешением FHD, а его вес составит менее 1 кг. Емкость аккумулятора обещают до 10 000 мА/ч. Cloud Top сможет выполнять те же функции, что и ноутбук или ПК, если подключить его к сервису облачного гейминга или к облачным офисным приложениям.
В 2017 году Samsung уже представляла подобное устройство под названием “Samsung DeX”. Это была ДОК-станция, через которую смартфон можно было подключить к любому внешнему экрану.
LG Electronics также разрабатывает аналогичный портативный экран. Его вес составит около 600 грамм, толщина — 9 мм, размер экрана — такой же, как у Samsung, а объем аккумулятора — 5000 мА/ч.
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