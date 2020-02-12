Госстат обновил рейтинг крупнейших торговых партнеров Украины (таблица)

Общий товарооборот Украины (экспорт и импорт товаров) за 12 месяцев 2019 года составил 110,844 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По итогам года крупнейшим торговым партнером остается Китай – 12,789 млрд долларов и 11,5% от общего объема.

Россия с начала 2019 года находится на втором месте (10,229 млрд долларов и 9,2%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (8,375 млрд долларов, 7,6%), Польша (7,399 млрд долларов, 6,7%) и Беларусь (5,302 млрд долларов, 4,8%).



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