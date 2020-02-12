Кабмин планирует сократить более 1700 должностей в Госстате

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Кабинет Министров Украины принял решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики.
Об этом свидетельствует отчет программы деятельности правительства за 2019 год.
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“С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают Госстату, подаются в электронном виде, содержание подразделений районного уровня стало нецелесообразным. В связи с этим принято решение сократить 1770 должностей в системе органов государственной статистики (постановление Кабинета Министров Украины от 4 декабря 2019 г. № 1072). Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень”, — говорится в отчете.
Кроме того, отмечается, что будет передан в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости Госстата.
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