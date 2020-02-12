"Чистка Украины от грязи": мнение читателей Finance.ua о намерениях Зеленского

Недавно мы писали о том, что президент Владимир Зеленский призвал ведущие бизнес-ассоциации страны приобщаться к правительственным программам для крупных инвесторов. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты и союза украинских предпринимателей.

По его словам, президент и его команда готовы бороться за каждого из представителей бизнеса, “за каждую копейку”, которую они инвестируют в Украину.

Прямая речь Зеленского: “Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы Вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным… Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной именно для бизнеса. Сейчас мы “чистим” Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помочь нам, открывая новые офисы и проекты”, – отметил Владимир Зеленский.

Также команда президента готова выслушать предложения законодательных инициатив, которые могли бы улучшить бизнес-климат.

Пользователи форума Finance.ua довольно бурно отреагировали на слова Зеленского о “чистке” страны от грязи. В частности, komp не верит в действенность такого метода и называет несколько факторов, свидетельствующих об экономическом застое страны:

Форумчанин Попаданец тоже сосредоточился на государственных средствах и указал на уменьшение уровня доходов страны по сравнению с предыдущим президентом:

Для пользователя ruslan42212 не совсем понятным было, от какой именно грязи будут чистить Украину:

Один из форумчан, а именно ssnet, упомянул недавнюю “чистку” полицейскими, во время обысков на одном из одесских предприятий похитили скотч и еду:

А вот читатель с никнеймом buratinyo высказал похвалу действиям президента, перечислив важные, по его мнению, шаги правительства для помощи бизнесу: