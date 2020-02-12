По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,536 млн и 50,535 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (67 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,39-24,40 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 77,071 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

25,0000 – 5 555

25,0000 – 7 777

24,4000 – 5 000

24,3800 – 50 000

24,3700 – 20 000

24,3700 – 99 999

24,3700 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,3800 – 37 000

24,3800 – 7 000

24,3800 – 30 000

24,3800 – 20 000

24,3800 – 10 000

24,3800 – 7 500

24,3900 – 15 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4028 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3509 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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