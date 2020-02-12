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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (26,536 млн и 50,535 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (67 и 25), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,39-24,40 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 77,071 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,0000 – 5 555
25,0000 – 7 777
24,4000 – 5 000
24,3800 – 50 000
24,3700 – 20 000
24,3700 – 99 999
24,3700 – 10 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,3800 – 37 000
24,3800 – 7 000
24,3800 – 30 000
24,3800 – 20 000
24,3800 – 10 000
24,3800 – 7 500
24,3900 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4028 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3509 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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