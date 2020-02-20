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Кому в Киеве сложно найти работу

Кому в Киеве сложно найти работу

По состоянию на начало февраля этого года в столичной службе занятости почти 89% безработных на учете – профессиональные специалисты. Наибольшие трудности с трудоустройством испытывают топ-менеджеры и административные служащие.

Об этом УНН сообщили в Киевском городском центре занятости в ответ на запрос.

“На начало февраля на учете в столичной службе занятости почти 89% безработных – профессиональные специалисты, вместе с этим среди вакансий, полученных от работодателей, лишь 34% – для соответствующей категории”, – говорится в сообщении.

По информации службы занятости, в среднем на одну вакансию претендуют три профессиональных специалиста, в частности, среди тех, кто занимал руководящие должности – 12 человек.

“Самые большие сложности с трудоустройством испытывают административные служащие и топ-менеджеры – директора и заместители директоров, начальники отделов, главные бухгалтеры, специалисты государственной службы, менеджеры по персоналу”, – говорится в сообщении.

Напомним, по информации Государственного центра занятости, в Украине за 9 месяцев 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тысяч человек и составляет 58,3%.

По материалам УНН
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