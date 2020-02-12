Первые выплаты по украинским ВВП-варрантам будут меньше $50 млн

Расчеты долговых выплат произвели украинские аналитики на основании первой оперативной оценки ВВП в IV квартале 2020 г., которую обнародовал Госстат.

«Выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году будут $20-30 млн», – написал в FACEBOOK руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий.

Эти расчеты опираются на рост ВВП по итогам года на 3,14% +/- 0,04 п.п. Однако Госстат всегда округляет данные до десятых.

«Давайте назову сумму выплат в гривне: если 3,1% – то 500-540 млн грн, если 3,15% – это 760-800 млн грн, если 3,2% – то 1010-1070 млн грн», – отметил он.

Начальник аналитического отдела Альфа-Банка Алексей Блинов говорит, что если финальный рост составит 3,1%, то выплата по варрантам составит $20-25 млн.

«Если 3,2%, то $40-50 млн. Пока что финальная цифра где-то между 3,1% и 3,2%, округлиться может в любую сторону. Но это не окончательная статистика», – предупредил аналитик.

Напомним, что цена украинских ВВП-варрантов в январе 2020 года впервые превысила 100% номинала. В НБУ полагали, что первые выплаты будут выше $100 млн.

Государственные деривативы (варранты) Минфин выпустил в 2015 году в рамках реструктуризации внешнего долга, когда владельцы 20% списанных еврооблигаций получили эти деривативы. Формально эти ценные бумаги имеют номинал (по $1) и выпущены объемом $3,2 млрд, но выплаты по ним в период обращения до 2040 года не являются гарантированными, поэтому деривативы даже не включаются в госдолг.

Украина обязуется начать платить по варрантам с 2021 года, если ВВП страны превысит $125,4 млрд (уже превысил), а темпы роста ВВП будут превышать 3% годовых. Поскольку пока что темпы роста ВВП в 2019 году оцениваются выше 3%, выплаты по варрантам должны быть заложены в бюджет 2021 года. Эти выплаты будут продолжаться 20 лет до 2041 года.