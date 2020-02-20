0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Как выбрать оптимальную форму управления многоквартирным домом

Как выбрать оптимальную форму управления многоквартирным домом

Качественное управление многоквартирным домом и придомовыми территориями напрямую зависит от выбора оптимальной формы управления.

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.

Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (далее – Закон) определены три формы управления многоквартирным домом:

  • Самостоятельное управление многоквартирным домом совладельцами.
  • Управление многоквартирным домом управляющим.
  • Управление многоквартирным домом объединением совладельцев многоквартирного дома (далее – ОСМД).

Самостоятельное управление многоквартирным домом совладельцами

Такая форма управления предусматривает возможность управлять домом без создания ОСМД. Этот вариант управления может быть рекомендован для малоквартирных домов (3-5 квартир), где владельцы самостоятельно могут содержать дом и придомовую территорию в надлежащем состоянии.

Принятие решений по управлению собранием совладельцев и процедурные вопросы проведения собрания урегулированы Законом.

К полномочиям собрания совладельцев относится принятие решений по всем вопросам управления домом:

  • распоряжение общим имуществом дома;
  • определение управляющего и его отзыв, утверждение и изменение условий договора с управляющим;
  • избрание уполномоченного лица совладельцев при заключении, внесении изменений и расторжении договора с управляющим, ведение контроля за его выполнением;
  • определение полномочий управляющего по управлению;
  • проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации, технического переоснащения общего имущества дома и определения подрядчиков для выполнения таких работ;
  • определение даты и места проведения следующего собрания совладельцев;
  • определение перечня и размера расходов на управление;
  • отключение дома от сетей централизованного снабжения коммунальных и определения системы дальнейшего обеспечения дома коммунальными услугами;
  • принятие решения о выборе модели организации договорных отношений с исполнителем коммунальной услуги.

Самые интересные и важнейшие новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька – всегда в нашем телеграм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь – с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.