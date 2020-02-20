Как выбрать оптимальную форму управления многоквартирным домом

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Качественное управление многоквартирным домом и придомовыми территориями напрямую зависит от выбора оптимальной формы управления.
Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.
Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (далее – Закон) определены три формы управления многоквартирным домом:
Самостоятельное управление многоквартирным домом совладельцами
Такая форма управления предусматривает возможность управлять домом без создания ОСМД. Этот вариант управления может быть рекомендован для малоквартирных домов (3-5 квартир), где владельцы самостоятельно могут содержать дом и придомовую территорию в надлежащем состоянии.
Принятие решений по управлению собранием совладельцев и процедурные вопросы проведения собрания урегулированы Законом.
К полномочиям собрания совладельцев относится принятие решений по всем вопросам управления домом:
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