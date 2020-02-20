Как выбрать оптимальную форму управления многоквартирным домом

Качественное управление многоквартирным домом и придомовыми территориями напрямую зависит от выбора оптимальной формы управления.

Об этом пишет Министерство социальной политики Украины.

Законом Украины «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» (далее – Закон) определены три формы управления многоквартирным домом:

Самостоятельное управление многоквартирным домом совладельцами.

Управление многоквартирным домом управляющим.

Управление многоквартирным домом объединением совладельцев многоквартирного дома (далее – ОСМД ).

Самостоятельное управление многоквартирным домом совладельцами

Такая форма управления предусматривает возможность управлять домом без создания ОСМД. Этот вариант управления может быть рекомендован для малоквартирных домов (3-5 квартир), где владельцы самостоятельно могут содержать дом и придомовую территорию в надлежащем состоянии.

Принятие решений по управлению собранием совладельцев и процедурные вопросы проведения собрания урегулированы Законом.

К полномочиям собрания совладельцев относится принятие решений по всем вопросам управления домом:

распоряжение общим имуществом дома;

определение управляющего и его отзыв, утверждение и изменение условий договора с управляющим;

избрание уполномоченного лица совладельцев при заключении, внесении изменений и расторжении договора с управляющим, ведение контроля за его выполнением;

определение полномочий управляющего по управлению;

проведение текущего и капитального ремонтов, реконструкции, реставрации, технического переоснащения общего имущества дома и определения подрядчиков для выполнения таких работ;

определение даты и места проведения следующего собрания совладельцев;

определение перечня и размера расходов на управление;

отключение дома от сетей централизованного снабжения коммунальных и определения системы дальнейшего обеспечения дома коммунальными услугами;

принятие решения о выборе модели организации договорных отношений с исполнителем коммунальной услуги.

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