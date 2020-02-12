Google запустил функцию автоматического кадрирования видео (фото)

Компания Google запустила бесплатный инструмент AutoFlip, который автоматически обрезает видео. Пользователю достаточно задать соотношение сторон, далее функция самостоятельно определит самые важные объекты в кадре.

Об этом сообщает Google AI.

“Мы рады объявить, что AutoFlip стал открытой функцией интеллектуального рефраминга (настройка кадра. – Ред.) видеосъемки”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, новая функция сможет отслеживать объект в кадре даже во время изменения ракурса. Инструмент автоматически настраивается на каждую новую сцену.



Фото: ai.googleblog.com

Если он найдет изменения в композиции, то изолирует кадры, чтобы решить, статичный ли кадр, нужно ли применить трекинг.

Если пользователь указал в настройках, что необходимо оставить все объекты, функция может расширить зону кадрирования и добавить полосы по бокам кадра, чтобы заполнить пустые стороны.