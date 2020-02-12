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Google запустил функцию автоматического кадрирования видео (фото)

Google запустил функцию автоматического кадрирования видео (фото)

Компания Google запустила бесплатный инструмент AutoFlip, который автоматически обрезает видео. Пользователю достаточно задать соотношение сторон, далее функция самостоятельно определит самые важные объекты в кадре.

Об этом сообщает Google AI.

“Мы рады объявить, что AutoFlip стал открытой функцией интеллектуального рефраминга (настройка кадра. – Ред.) видеосъемки”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, новая функция сможет отслеживать объект в кадре даже во время изменения ракурса. Инструмент автоматически настраивается на каждую новую сцену.


Фото: ai.googleblog.com

Если он найдет изменения в композиции, то изолирует кадры, чтобы решить, статичный ли кадр, нужно ли применить трекинг.

Если пользователь указал в настройках, что необходимо оставить все объекты, функция может расширить зону кадрирования и добавить полосы по бокам кадра, чтобы заполнить пустые стороны.

По материалам УКРИНФОРМ
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