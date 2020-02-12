СБУ уличила "Укрзализныцу" в растрате 600 тысяч государственных средств

Служба безопасности разоблачила схему хищения государственных средств, выделенных на потребности структурных подразделений регионального филиала “Одесская железная дорога”.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ. При этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с должностными лицами структурных подразделений регионального филиала.

По информации СБУ, эта сделка причинила ущерб “Укрзализныце” на сумму почти 600 тис грн. Директору подрядного предприятия предъявлено подозрение.