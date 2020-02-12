Милованов рассказал, почему в конце года экономика замедлилась

В четвертом квартале 2019 года экономика замедлилась из-за тенденции на внешних рынках, теплой погоды и проблем с логистикой.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов, передает Правительственный портал.

Сообщается, что в министерстве ожидали замедления и привели ряд факторов, влиявших на снижение объемов выпуска промышленности в IV кварталы.

В частности, речь идет о:

- негативных тенденциях на внешних рынках.

“В истекшем году усиление торговых войн в мире привело к падению промышленного производства на многих рынках, в том числе и в Европе… Кроме того, существенно упали цены на черные металлы – в среднем на 10-15% по сравнению с 2018 годом. В результате металлургическое производство уменьшилось на 3,1% за год (на 10% в декабре), что более прочего повлияло на общее падение промышленности”, – сообщает министр.

- проблемах с логистикой.

“В прошлом году существенно возросла нагрузка на черноморские порты, что было связано с увеличением перевалки зерна, угля и металлов, которые переориентировались с европейского направления и азовских портов. В результате возникали постоянные “узкие места” как в самих портах, так и на подъезде к ним железнодорожным и автомобильным транспортом”, – объясняют в министерстве.

- теплой погоде.

Сообщается, что погода была весомым фактором сокращения спроса на энергоресурсы (наряду с падением производства в отраслях – основных потребителях энергии) и соответствующего падения в поставке электроэнергии, газа и пара – на 4,1% (и на 15,7% в декабре).

“Теплая погода привела к ранним сборам, в результате чего в отличие от того же 2018 года основной сбор урожая зерновых пришелся на III квартал. И соответственно в этот период по сельскому хозяйству были хорошие показатели на фоне рекордного урожая, и существенное снижение в IV квартале”, – объясняет министр.

- меньшем урожае сахарной свеклы, фруктов и овощей.

“Меньший урожай сильно повлиял на пищевую промышленность, рост объемов выпуска которой замедлился до 0,2%”, – объясняет министр.

Милованов подчеркнул, что эти факторы усиливались снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий ввиду укрепления обменного курса и высоких темпов роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда.