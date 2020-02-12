WhatsApp: Facebook достиг 2 миллиардов пользователей

The Wall Street Journal сообщает, что по заявлению руководителя WhatsApp, который входит в Facebook, в нем зарегистрировано более 2 миллиардов пользователей. Из них лишь полмиллиарда активно пользуются WhatsApp.

Кэткарт, глава WhatsApp, сказал, что компания будет продолжать работать в значительной степени независимо от Facebook и продолжать защищать данные, предоставляя свою службу шифрованных сообщений.

В прошлом году планы Facebook по интеграции WhatsApp с другими службами обмена сообщениями, Instagram и Facebook Messenger, вызвали тревогу у некоторых антимонопольных экспертов.

Facebook планирует сделать новую интегрированную услугу сквозной зашифрованной передачи данных, что также вызвало обеспокоенность у сотрудников правоохранительных органов, в том числе у генерального прокурора США, которые опасаются дальнейшего укрытия преступников. Он попросил Facebook отложить свои планы шифрования и найти способ предоставить «законный доступ» правоохранительным органам для выявления преступлений, таких как эксплуатация детей.

Руководство WhatsApp в ответ на пртензии правоохранительных органов заявило, что шифрование – это необходимость, вызванная противодействием участившимся случаям взлома и хакерским атакам, как например атака на Equifax, но компания готова идти на уступки, если это не создаст угроз утечки пользовательских данных. «Предполагаемые хакерские атаки на Equifax, как вы знаете, были произведены военнослужащими Китая», – говорит Кэткарт о взломе, затронувшем личную информацию 145-ти миллионов человек. «Это нацелено, как вы знаете, на каждого пользователя, а не на конкретных».