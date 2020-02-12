Новый Honda Jazz Hybrid будет расходовать 4,4 л бензина на 100 км

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Honda раскрыла некоторые подробности о новом поколении гибридного автомобиля Honda Jazz Hybrid. Его продажи начнутся в Европе в середине текущего года.
Гибридная силовая установка нового Jazz Hybrid состоит из 1,5 л бензинового двигателя, двух электромоторов и литий-ионного аккумулятора. Общая мощность такой силовой установки — 108 л.с. и 253 Нм крутящего момента.
Jazz Hybrid
Есть три режима движения – EV, Hybrid и Engine Drive. Режимы EV и Hybrid предназначены для поездок по городу, а режим Engine Drive нужно включать на шоссе.
По стандарту WLTP, расход топлива составляет 4,4 л на 100 км пути. У версии Crosstar – 4,7 л на 100 км. Уровень выбросов СО2 – от 102 до 110 гр/км.
Jazz Hybrid
Объем багажного отделения — 298 литров. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличивается до 1203 л. Jazz оснащен универсальной системой Magic Seat.
Продажи Honda Jazz Hybrid нового поколения начнутся в Европе в середине текущего года. Сколько он будет стоить – ещё не известно.
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