0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Новый Honda Jazz Hybrid будет расходовать 4,4 л бензина на 100 км

Новый Honda Jazz Hybrid будет расходовать 4,4 л бензина на 100 км

Honda раскрыла некоторые подробности о новом поколении гибридного автомобиля Honda Jazz Hybrid. Его продажи начнутся в Европе в середине текущего года.

Гибридная силовая установка нового Jazz Hybrid состоит из 1,5 л бензинового двигателя, двух электромоторов и литий-ионного аккумулятора. Общая мощность такой силовой установки — 108 л.с. и 253 Нм крутящего момента.

Jazz Hybrid

Есть три режима движения – EV, Hybrid и Engine Drive. Режимы EV и Hybrid предназначены для поездок по городу, а режим Engine Drive нужно включать на шоссе.

По стандарту WLTP, расход топлива составляет 4,4 л на 100 км пути. У версии Crosstar – 4,7 л на 100 км. Уровень выбросов СО2 – от 102 до 110 гр/км.

Jazz Hybrid

Объем багажного отделения — 298 литров. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличивается до 1203 л. Jazz оснащен универсальной системой Magic Seat.

Продажи Honda Jazz Hybrid нового поколения начнутся в Европе в середине текущего года. Сколько он будет стоить – ещё не известно.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.