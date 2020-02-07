0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 52 0

В 2021 году экономика может ускорить темп роста до 3,8 - макроэкономический прогноз

В 2021 году экономика может ускорить темп роста до 3,8 - макроэкономический прогноз

Альфа-Банк представил актуальной макроэкономический прогноз на 2020 год по базовому (наиболее вероятному) сценарию.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Мы повысили прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3% до 3,2%. Согласно нашему прогнозу, рост в течение первых трех кварталов текущего года будет оставаться умеренным в диапазоне 2,3-3,5%”, – говорится в сообщении.

Главные прогнозы:

  • прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год повышен до 3,2%;
  • инфляция на протяжении большей части года будет ниже целевого диапазона, задавая дальнейшее снижение учетной ставки НБУ;
  • снижение процентных ставок будет способствовать возобновлению кредитной активности;
  • в 2021 году экономика может ускорить темп роста до 3,8%;

ВВП Украины в 2016-2020 годах, % реального годового изменения


Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа-Банка Украина

Банкиры отмечают перспективу ускорения роста экономики в IV квартале 2020 года до более 4% благодаря ожидаемому ускорению банковского кредитования, что обеспечит дополнительный импульс для внутреннего спроса.

Особенностью 2020 года будет низкая инфляция. Согласно прогнозу, среднегодовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в этом году составит всего 3,4% по сравнению с 7,9% в 2019 году. Лишь в конце 2020 года инфляция вернется к целевому диапазону Национального банка Украины (4-6%) реагируя на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление цен производителей.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2017-2020 годах, % годового изменения


Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа-Банка Украина

Низкая инфляция будет способствовать продолжению курса Национального банка Украины на активное снижение учетной ставки.

“Мы разделяем обновленный прогноз процентной ставки от НБУ в размере 7% на конец 2020 года”, – отмечают авторы прогноза.

По базовому среднесрочному сценарию предполагается ускорение роста реального ВВП Украины до 3,8% в 2021 году.

Основные макроэкономические показатели


Источники: Государственная служба статистики, НБУ, Министерство финансов, прогноз Альфа-Банка Украина

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.