В 2021 году экономика может ускорить темп роста до 3,8 - макроэкономический прогноз

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Альфа-Банк представил актуальной макроэкономический прогноз на 2020 год по базовому (наиболее вероятному) сценарию.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Мы повысили прогноз роста реального ВВП Украины на 2020 год с 3% до 3,2%. Согласно нашему прогнозу, рост в течение первых трех кварталов текущего года будет оставаться умеренным в диапазоне 2,3-3,5%”, – говорится в сообщении.
Главные прогнозы:
ВВП Украины в 2016-2020 годах, % реального годового изменения
Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа-Банка Украина
Банкиры отмечают перспективу ускорения роста экономики в IV квартале 2020 года до более 4% благодаря ожидаемому ускорению банковского кредитования, что обеспечит дополнительный импульс для внутреннего спроса.
Особенностью 2020 года будет низкая инфляция. Согласно прогнозу, среднегодовой рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в этом году составит всего 3,4% по сравнению с 7,9% в 2019 году. Лишь в конце 2020 года инфляция вернется к целевому диапазону Национального банка Украины (4-6%) реагируя на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление цен производителей.
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в 2017-2020 годах, % годового изменения
Источники: Государственная служба статистики, прогноз Альфа-Банка Украина
Низкая инфляция будет способствовать продолжению курса Национального банка Украины на активное снижение учетной ставки.
“Мы разделяем обновленный прогноз процентной ставки от НБУ в размере 7% на конец 2020 года”, – отмечают авторы прогноза.
По базовому среднесрочному сценарию предполагается ускорение роста реального ВВП Украины до 3,8% в 2021 году.
Основные макроэкономические показатели
Источники: Государственная служба статистики, НБУ, Министерство финансов, прогноз Альфа-Банка Украина
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