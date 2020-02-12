IKEA предлагает оплачивать покупки временем, которое покупатель потратил на дорогу до магазина (видео)

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Шведская компания IKEA запустила в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, акцию Buy With Your Time, которая позволяет расплачиваться за покупки временем, потраченным на путь до магазина.
Об этом сообщает Engadget.
Супермаркеты IKEA обычно расположены вне центра города, хотя в последнее время компания испытывает новые форматы – например, в Вене строят центр, где можно рассмотреть и потрогать товары, а доставку заказать онлайн.
Чтобы поощрить посетителей приезжать в отдаленный супермаркет, IKEA монетизировала их время. Сколько клиент потратил на дорогу, проверяют по функции Timeline в программе Google Maps.
Час времени приравнивают к 105 дирхамов (700 гривен). Такой курс вычислили, основываясь на средней зарплате в Дубае.
Так, потратив на дорогу 49 минут, покупатель может приобрести за свое время кофейный столик, а за 1 час 55 минут – книжный шкаф. За пять минут можно купить веганский хотдог, за две минуты-сумку. Соответственно, на ценниках указана стоимость товара как в дирхамах, так и в минутах.
Неизвестно, может ли появиться такое предложение в других странах. Издание предполагает, что акция может быть внедрена лишь в специфических условиях дубайской экономики.
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