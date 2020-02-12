Nissan терпит огромные убытки

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Компания Nissan опубликовала отчет о работе за 2019 год. Из документа следует, что в третьем финансовом квартале чистый убыток достиг отметки 26,1 миллиарда иен (237 миллионов долларов) на фоне резкого падения продаж.
Это рекордный квартальный убыток за последние 10 лет, сообщает The Financial Times.
Мировые продажи Nissan сократились на 8,1 процента, до 3,7 миллиона единиц. Причем в США спрос на автомобили бренда рухнул на 9,1 процента, до 980 тысяч машин, а в других странах – на 11,5 процента, до 547 тысяч. Крупнейшим рынком для компании остается Китай, на который приходится около трети всех продаж, однако и там выручка и доходы сократились.
На фоне огромных убытков концерн сократил годовой прогноз операционной прибыли на 43 процента, до 65 миллиардов иен (около 591 миллиона долларов). Одной из причин стало распространение коронавируса в Китае, из-за которого простаивают не только автомобильные заводы, но и предприятия поставщиков деталей.
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