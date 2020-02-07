Директору ОПЗ разрешили снизить зарплату в 10 раз и пообещали бонусы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Наблюдательный совет Одесского припортового завода удовлетворил обращение нового и. о. директора ОПЗ Николая Синицы снизить зарплату с 650 тысяч гривен до 65 тысяч гривен в месяц.
Об этом сообщает ФГИУ.
“Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия.
Руководитель предприятия, которое выбрано для приватизации, должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора”, – говорится в сообщении Фонда.
Также сообщается, что для Синицы будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.
В среду и.о. главы правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет госпредприятия с просьбой об уменьшении заработной платы в 10 раз.
Синица считает, что финансовое состояние ОПЗ не позволяет в настоящее время выплачивать ему зарплату, установленную контрактом.
Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”.
Согласно его декларации на этой должности, кроме “Тандем-Д”, он владеет еще несколькими фирмами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Впервые тарифы не растут, а уменьшаются - Гончарук2 ч. назад - 346 9
Иностранцы купили украинских облигаций уже на 127 миллиардов гривень6 ч. назад - 640 9
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)8 ч. назад - 3231 9
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи8 ч. назад - 1625 9
Ситуация на рынке электроэнергии требует немедленных изменений в Правилах рынка - Энергоатом5 ч. назад - 847 6
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)8 ч. назад - 3231 9
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2959 5
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2779
После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - Парцхаладзе9 ч. назад - 2587 1
Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)7 ч. назад - 2150 3
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1837
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1822
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1352 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1359
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1631