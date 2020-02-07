Директору ОПЗ разрешили снизить зарплату в 10 раз и пообещали бонусы

Наблюдательный совет Одесского припортового завода удовлетворил обращение нового и. о. директора ОПЗ Николая Синицы снизить зарплату с 650 тысяч гривен до 65 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщает ФГИУ.

“Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия.

Руководитель предприятия, которое выбрано для приватизации, должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора”, – говорится в сообщении Фонда.

Также сообщается, что для Синицы будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

В среду и.о. главы правления Одесского припортового завода Николай Синица обратился в Фонд госимущества и наблюдательный совет госпредприятия с просьбой об уменьшении заработной платы в 10 раз.

Синица считает, что финансовое состояние ОПЗ не позволяет в настоящее время выплачивать ему зарплату, установленную контрактом.

Синица в течение последних нескольких лет занимал должность исполняющего обязанности главы “Украинского государственного аэрогеодезического предприятия”.

Согласно его декларации на этой должности, кроме “Тандем-Д”, он владеет еще несколькими фирмами.