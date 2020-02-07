0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 33 0

В Раде доработают проект Кабмина по Трудовому кодексу

В Раде доработают проект Кабмина по Трудовому кодексу

В Верховной Раде Украины доработают законопроект Кабинета министров №2708 по Трудовому кодексу. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Указано, что рабочая группа комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 13 февраля провела заключительное заседание по обсуждению проекта Трудового кодекса и законопроектов о труде.

“Произошло заключительное заседание рабочей группы по обсуждению положений проектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, проектов законов о труде №2708, №2708-1, №2708-2”, – говорится в сообщении.

Так, на заседании комитета 7 февраля нардепы решили создать рабочую подгруппу по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Главой указанной рабочей группы избран Николай Бабенко.

“Сотрудниками секретариата комитета сформирована сравнительная таблица, в которую вошли все предложения, которые поступили в комитет законопроекту о труде, а также те, которые были озвучены участниками проведенных рабочих групп. Эта сравнительная таблица будет передана малой рабочей подгруппе, которая уже на следующей неделе начнет свою работу над постатейной обработкой нового доработанного законопроекта”, – говорится в сообщении.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.