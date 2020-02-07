В Раде доработают проект Кабмина по Трудовому кодексу

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В Верховной Раде Украины доработают законопроект Кабинета министров №2708 по Трудовому кодексу. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Указано, что рабочая группа комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов 13 февраля провела заключительное заседание по обсуждению проекта Трудового кодекса и законопроектов о труде.
“Произошло заключительное заседание рабочей группы по обсуждению положений проектов Трудового кодекса Украины №2410, Кодекса Украины о труде №2410-1, проектов законов о труде №2708, №2708-1, №2708-2”, – говорится в сообщении.
Так, на заседании комитета 7 февраля нардепы решили создать рабочую подгруппу по разработке доработанного законопроекта на общей структуре и положениях проекта закона о труде №2708. Главой указанной рабочей группы избран Николай Бабенко.
“Сотрудниками секретариата комитета сформирована сравнительная таблица, в которую вошли все предложения, которые поступили в комитет законопроекту о труде, а также те, которые были озвучены участниками проведенных рабочих групп. Эта сравнительная таблица будет передана малой рабочей подгруппе, которая уже на следующей неделе начнет свою работу над постатейной обработкой нового доработанного законопроекта”, – говорится в сообщении.
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