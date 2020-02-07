Бизнес потребовал от президента упрощение налогообложения и евроинтеграцию

13 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча представителей бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой также приняли участие представители и от Европейской Бизнес Ассоциации. В ходе встречи обсуждались вопросы, по которым необходимо принять решения для стабильного бизнес-климата в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь шла об обеспечении макроэкономической стабильности, сохранении независимости НБУ и запуске доступного кредитования для микробизнеса; запуске новой таможни и принятых инициативах для более эффективной работы (закон о уполномоченного экономического оператора и NCT), инициировании непопулярных решений, как то по фискализации, демонополизации Укрспирта, о старте работы на рынке земли; старте диджитализации; диалоге с бизнесом, в том числе по индустриальным вопросам, к примеру, по табачной индустрии.

Что нужно для обеспечения эффективной работы и развития бизнеса:

Противодействие теневой экономике

Речь о необходимости реформирования судебной и правоохранительной систем, обеспечении равных правил игры в стране, борьбе с контрабандой и фальсификатом, защите прав интеллектуальной собственности путем внедрения национального принципа исчерпания прав.

Налоговая нагрузка

Упрощение налогового администрирования, своевременное возмещение НДС и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, так как некоторые инициативы, как законопроект №2758, вызывают волну возмущения со стороны бизнеса.

Циркулярная экономика и устойчивое развитие

Содействие решению различных вопросов экологии через поддержку и инициацию законопроектов, касающихся обращения с отходами в широком контексте, внедрение расширенной ответственности производителя, введение Национального отчета по уровню выбросов парниковых газов.

Гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС

Речь об имплементации требований маркировки, подписании промышленного безвиза, принятии закона о ветеринарной медицине, внедрении европейских стандартов безопасности продукции. В этом контексте важным является избрание руководителя профильной структуры, координирующей данный вопрос — Госпродпотребслужбы.

Трудовое законодательство

Принятие современного трудового законодательства, о чем бизнес говорит уже несколько лет, чтобы сделать шаг навстречу европейским условиям трудового законодательства.

Рынок земли

Внедрение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Альтернативные источники энергии

Обеспечение дальнейшего развития энергетики, в том числе, из альтернативных источников энергии, путем достижения компромиссного решения между властью и бизнесом по зеленому тарифу.

Международная торговля

Бизнес требует улучшить инфраструктуру, а именно стимулировать развитие рек, портов и улучшение уровня услуг Укрзализныци путем принятия законов о водном и железнодорожном видах транспорта. Кроме того, урегулировать вопрос разрешений для международных автоперевозок, в частности, в Польшу.

Внедрение новых технологий

Развитие cashless и paperless, принятие законов об “облачные услуги” и трансграничную передачу банковских / финансовых данных — чтобы Украина интегрировалась в международную финансовую среду.

Быть привлекательными для инвестиций

Привлечение инвесторов, не ограничиваясь креативным брендингом Украины, идеей введения инвестиционных нянь и планами по созданию нового Министерства или должности в Правительстве по инвестициям.