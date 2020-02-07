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Бизнес потребовал от президента упрощение налогообложения и евроинтеграцию

Бизнес потребовал от президента упрощение налогообложения и евроинтеграцию

13 февраля 2020 года состоялась рабочая встреча представителей бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским, в которой также приняли участие представители и от Европейской Бизнес Ассоциации. В ходе встречи обсуждались вопросы, по которым необходимо принять решения для стабильного бизнес-климата в стране.

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Речь шла об обеспечении макроэкономической стабильности, сохранении независимости НБУ и запуске доступного кредитования для микробизнеса; запуске новой таможни и принятых инициативах для более эффективной работы (закон о уполномоченного экономического оператора и NCT), инициировании непопулярных решений, как то по фискализации, демонополизации Укрспирта, о старте работы на рынке земли; старте диджитализации; диалоге с бизнесом, в том числе по индустриальным вопросам, к примеру, по табачной индустрии.

Что нужно для обеспечения эффективной работы и развития бизнеса:

  • Противодействие теневой экономике

Речь о необходимости реформирования судебной и правоохранительной систем, обеспечении равных правил игры в стране, борьбе с контрабандой и фальсификатом, защите прав интеллектуальной собственности путем внедрения национального принципа исчерпания прав.

  • Налоговая нагрузка

Упрощение налогового администрирования, своевременное возмещение НДС и снижение нагрузки на фонд оплаты труда, так как некоторые инициативы, как законопроект №2758, вызывают волну возмущения со стороны бизнеса.

  • Циркулярная экономика и устойчивое развитие

Содействие решению различных вопросов экологии через поддержку и инициацию законопроектов, касающихся обращения с отходами в широком контексте, внедрение расширенной ответственности производителя, введение Национального отчета по уровню выбросов парниковых газов.

  • Гармонизация законодательства Украины с нормами ЕС

Речь об имплементации требований маркировки, подписании промышленного безвиза, принятии закона о ветеринарной медицине, внедрении европейских стандартов безопасности продукции. В этом контексте важным является избрание руководителя профильной структуры, координирующей данный вопрос — Госпродпотребслужбы.

  • Трудовое законодательство

Принятие современного трудового законодательства, о чем бизнес говорит уже несколько лет, чтобы сделать шаг навстречу европейским условиям трудового законодательства.

  • Рынок земли

Внедрение рынка земли путем принятия закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

  • Альтернативные источники энергии

Обеспечение дальнейшего развития энергетики, в том числе, из альтернативных источников энергии, путем достижения компромиссного решения между властью и бизнесом по зеленому тарифу.

  • Международная торговля

Бизнес требует улучшить инфраструктуру, а именно стимулировать развитие рек, портов и улучшение уровня услуг Укрзализныци путем принятия законов о водном и железнодорожном видах транспорта. Кроме того, урегулировать вопрос разрешений для международных автоперевозок, в частности, в Польшу.

  • Внедрение новых технологий

Развитие cashless и paperless, принятие законов об “облачные услуги” и трансграничную передачу банковских / финансовых данных — чтобы Украина интегрировалась в международную финансовую среду.

  • Быть привлекательными для инвестиций

Привлечение инвесторов, не ограничиваясь креативным брендингом Украины, идеей введения инвестиционных нянь и планами по созданию нового Министерства или должности в Правительстве по инвестициям.

По материалам Дело
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