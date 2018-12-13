Как должны снимать показатели и начислять оплату: Нацкомиссия дала разъяснения относительно платежек за воду

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснила порядок передачи показаний счетчиков, начисления и оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.

Об этом свидетельствует информация на странице регулятора в FACEBOOK.

“Предоставление услуг осуществляется исключительно на договорных началах. Потребитель осуществляет оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором”, – говорится в сообщении.

Счета на оплату коммунальной услуги предоставляются потребителю на бумажном носителе. По требованию или с согласия потребителя счета могут предоставляться потребителю в электронном виде, в том числе посредством доступа к электронным системам учета расчетов потребителей. Счета предоставляются потребителю на безвозмездной основе.

Какую информацию должен содержать счет на оплату услуги:

наименование и платежные реквизиты исполнителя услуги;

адресная информация, наименование или фамилия, имя и отчество потребителя, или абонентский номер потребителя, определенный договором о предоставлении услуги, который дает согласие идентифицировать потребителя исполнителю или другому лицу, которое осуществляет распределение объемов коммунальных услуг;

период, за который осуществляется начисление;

общая сумма к оплате;

поле для внесения потребителем показаний узлов распределительного учета воды (если согласно закону или договору такие показания снимает потребитель);

объем потребленной воды за текущий период, а также показания соответствующих узлов учета, на основе которых этот объем определен, применено расчетное или среднее потребление;

действующие цены и тарифы на услуги;

состояние расчетов потребителем за потребленную услугу, в том числе задолженность по оплате услуги (в случае ее наличия), периоды, в которых возникла такая задолженность, сведения о расчете ее размера, льготы/субсидии (в случае их предоставления/назначения);

средний объем потребления и средний размер платы за услугу другими потребителями соответствующей категории (в том числе в разрезе классов зданий), которым услугу предоставляет этот исполнитель;

рекомендации относительно возможных мер по повышению энергоэффективности зданий, информация о государственных целевых и других программах повышения энергоэффективности, контактная информация и порядок получения дополнительной информации.

При этом потребитель имеет право без дополнительной оплаты получать информацию о проведенных исполнителем услуги начислениях платы за услуги (с распределением по периодам и видам начислений) и полученных от потребителя платежах.

Информация о снятии показаний домовых счетчиков:

снятие показаний ежемесячно осуществляется исполнителем услуги или определенным собственником иным лицом, осуществляет распределение объемов услуги, в присутствии потребителя или его представителя;

потребитель ежемесячно передает показания узлов распределительного учета воды исполнителю услуг. Так, показания счетчиков снимаются потребителем в последний день расчетного периода и предоставляются исполнителю одним из следующих способов: по телефону, факсу, с помощью электронных сервисов, введенных исполнителем, или другим способом, доведенным до сведения потребителя, и указываются в счете на оплату услуг;

исполнитель периодически, не менее одного раза в год, проводит контрольное снятие показаний узлов распределительного учета воды в присутствии потребителя или его представителя.

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