Как должны снимать показатели и начислять оплату: Нацкомиссия дала разъяснения относительно платежек за воду

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснила порядок передачи показаний счетчиков, начисления и оплаты услуг водоснабжения и водоотведения.
Об этом свидетельствует информация на странице регулятора в FACEBOOK.
“Предоставление услуг осуществляется исключительно на договорных началах. Потребитель осуществляет оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором”, – говорится в сообщении.
Счета на оплату коммунальной услуги предоставляются потребителю на бумажном носителе. По требованию или с согласия потребителя счета могут предоставляться потребителю в электронном виде, в том числе посредством доступа к электронным системам учета расчетов потребителей. Счета предоставляются потребителю на безвозмездной основе.
Какую информацию должен содержать счет на оплату услуги:
При этом потребитель имеет право без дополнительной оплаты получать информацию о проведенных исполнителем услуги начислениях платы за услуги (с распределением по периодам и видам начислений) и полученных от потребителя платежах.
Информация о снятии показаний домовых счетчиков:
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