НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметил Чурий, в планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). По его словам, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.
“Отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции”, – добавил он.
В то же время, валютная либерализация естественно увеличивает волатильность на валютном рынке, поэтому бизнес должен активнее использовать инструменты хеджирования, в том числе и валютные форварды.
“Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, где курс гривны не удерживается искусственно на определенном уровне и где гривна может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию”, – добавил он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)4 ч. назад - 2075 6
Нужно заставить людей читать документы: эксперт о махинациях банкировВчера, 21:30 - 703 6
Витренко подал в суд из-за невыплат ему премий за победу над «Газпромом»2 ч. назад - 450 5
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи3 ч. назад - 983 5
В "Киевтеплоэнерго" объяснили увеличение сумм в платежках за тепло (инфографика)6 ч. назад - 1189 5
Ощадбанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитамВчера, 16:00 - 4659 1
Налоговая изменила план проверок бизнеса (инфографика)Вчера, 15:03 - 3180
В Украине появится новый международный аэропорт для лоукостеровВчера, 18:21 - 2642 5
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2564
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)4 ч. назад - 2075 6
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1774
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1782
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1320 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1341
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1619