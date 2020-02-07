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НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, в планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). По его словам, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

“Отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции”, – добавил он.

В то же время, валютная либерализация естественно увеличивает волатильность на валютном рынке, поэтому бизнес должен активнее использовать инструменты хеджирования, в том числе и валютные форварды.

“Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, где курс гривны не удерживается искусственно на определенном уровне и где гривна может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию”, – добавил он.

По материалам РБК-Украина
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