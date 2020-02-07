НБУ назвал условие для дальнейшей валютной либерализации

Улучшение макроэкономической ситуации дает Национальному банку Украины (НБУ) возможность продолжать валютную либерализацию.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметил Чурий, в планах НБУ – отмена покупки валюты бизнесом исключительно под обязательства (контракты, оплата кредитов). По его словам, такой революционный шаг возможен, но для этого как минимум должна быть окончательно утверждена новая программа с МВФ.

“Отмена этого ограничения дает зеленый свет и для устранения ряда барьеров на валютном рынке, например, предоставление разрешения заключать валютные форварды под любые операции”, – добавил он.

В то же время, валютная либерализация естественно увеличивает волатильность на валютном рынке, поэтому бизнес должен активнее использовать инструменты хеджирования, в том числе и валютные форварды.

“Предпринимателям необходимо приспосабливаться к современным условиям, где курс гривны не удерживается искусственно на определенном уровне и где гривна может не только девальвировать, как в прошлые годы, но и укрепляться. Хеджирование – это путь к лучшему бизнес-планированию”, – добавил он.