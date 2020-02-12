Пенсия обесценивается: назван минус украинской системы

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Пенсии украинцев, которые планируют немного повысить в 2020 году, все равно будут сильнее и сильнее отставать по суммам от зарплат в стране.
Об этом рассказала глава совета Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяна Сальникова.
“В 2028 году примерно у 45% людей не будет возможности выйти на пенсию в 60 лет, им придется работать до 63, 64 лет. А если и к 65 годам не будет 15 лет стажа, человек сможет рассчитывать только на социальную помощь от государства. Всемирный банк сделал прогноз коэффициента замещения, то есть какой процент от средней зарплаты будет составлять средняя пенсия.
На сегодня коэффициент замещения у нас составляет 30%, тогда как нормой в Европе считается 60%. Дело в том, что исследованиями доказано: если доходы домохозяйства падают больше чем на 40%, это всегда стресс. И это приводит ко многим психологическим проблемам, проблемам со здоровьем и т.д. Так вот, если ничего не менять и если будет только солидарная пенсия, то коэффициент замещения будет постепенно падать и к 2050 году будет составлять только 18%”, – объяснила Сальникова.
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