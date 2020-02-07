Укрзализныця планирует "вдохнуть жизнь" в полсотни маленьких станций

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По итогам второго полугодия 2019 года из перечня малодеятельных станций будет выведено 53 станции, и они вернутся к устойчивому функционированию.
Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця” со ссылкой на директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева, который принял участие в селекторном совещании в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
“Укрзализныця готова использовать все действенные механизмы для повышения эффективности работы малодеятельных железнодорожных станций и вывода их на оптимальную мощность… Мы всегда готовы идти навстречу, однако мы хотим видеть, что предприятия и местные власти также ищут варианты, как уменьшить свои расходы и повысить эффективность работы”, – отметил Рязанцев.
По его словам, по итогам второго полугодия 2019 года из перечня малодеятельных станций будет убрано 53 станции, и они вернутся к устойчивому функционированию.
Отмечается, что в селекторном совещании под председательством заместителя министра экономики Тараса Высоцкого приняли участие представители министерства, профильных ассоциаций, Укрзализныци, облгосадминистраций и объединенных территориальных общин.
Как отметил директор департамента коммерческой работы Укрзализныци Андрей Мирошников, сейчас в перечень малодеятельных входит около 300 железнодорожных станций.
“Согласно законодательству, региональные филиалы АО “Укрзализныця” обращались к местным органам власти с предложением согласовать закрытие малодеятельных станций, или решать вопрос возмещения потерь, связанных с обслуживанием малодеятельных объектов инфраструктуры. В общем получили 9 согласований на закрытие”, – подчеркнул Мирошников.
Об этом сообщает пресс-служба АО “Укрзализныця” со ссылкой на директора по развитию бизнеса Андрея Рязанцева, который принял участие в селекторном совещании в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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