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Закон о военной полиции внесут в Раду до конца февраля

Закон о военной полиции внесут в Раду до конца февраля

Министерство обороны внесет в Верховную раду законопроект о военной полиции до 22 февраля.

Об этом заявил представитель Минобороны во время заседания комитета Верховной рады по нацбезопасности.

В министерстве отметили, что сейчас дорабатывают вопрос о следственной функции военной полиции.

“Мы признаем, что опаздываем с подготовкой проекта. Но мы уверены, что он поступит вовремя. На следующей неделе мы подадим законопроект. Есть некоторая дискуссия о том, как должна выглядеть военная полиция. Должна там быть следственная функция или нет. Это тот вопрос, который мы дорабатываем с коллегами из других министерств”, – заявили в Минобороны.

Так, руководитель рабочей группы по разработке законопроекта в Раде нардеп Ирина Верещук отметила, что президент установил дедлайн по разработке проекта. Впрочем, Минобороны не предоставило концепцию законопроекта.

“Есть поручение Кабмина – до 31 марта. А Минобороны не представило никаких инициатив. Сегодня 14 февраля. Я считала, что Минобороны должно подать до сих пор концепцию проекта. То есть, до 22 февраля: 14 плюс 7 дней и плюс один день, подаем проект так? Спасибо”, – отметила парламентарий.

По материалам РБК-Украина
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