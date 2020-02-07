Дело на 55 миллионов: "Укроборонпром" выиграл суд у российской компании

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“Укроборонпром” выиграл суд у российской компании “Авиа-ФЭД-Сервис” по делу против завода “Артем” – компания требовала вернуть почти 2,3 млн долларов за контракты на изготовление товаров двойного назначения.
Об этом в Facebook написав заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем.
“Честно говоря, мы до конца не верили в то, что Верховный суд изменит свою практику и примет решение в нашу пользу. До этого суды неоднократно принимали решения в пользу россиян, как бы странно цен это не звучало на пятый год войны”, – написал Найем.
Речь идет о контрактах, заключенных между компаниями в 2014 году. Российская “Авиа-ФЭД-Сервис” заплатила аванс “Артему”, и пыталась взыскать эти деньги через украинский суд на основании решения Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ.
“Артем” апеллировал в суде к тому, что российская компания с мая 2018 года находится под украинским санкциями.
На заводе также подчеркивали, что выполнение заказа для компании государства-агрессора может быть угрозой для нацбезопасности.
Завод “Артем” входит в состав “Укроборонпрома” и является стратегическим производителем авиационных управляемых ракет класса “воздух-воздух”, автоматизированных комплексов для подготовки и технического обслуживания авиационных управляемых средств поражения, противотанковых управляемых ракет, а также приборов и оборудования для авиационных летательных аппаратов.
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