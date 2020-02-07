Счетная палата оценила потери бюджета из-за недостатков прогноза курса гривны

Общий фонд Государственного бюджета в январе недополучил 13,8 млрд грн, или 24,5%, прежде всего из-за низкого уровня поступления таможенных платежей. В то же время из-за недостатков прогнозирования курса гривны недопоступления в Госбюджет в январе составили 2,3 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

“Такое существенное невыполнение (бюджета по доходам – ред.) вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, налоги, взимание которых контролируют таможенные органы, не выполнены на 7,9 млрд грн, или 30,4%”, – заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Говоря о том, почему так произошло, он отметил, что снова приходится говорить о качестве макроэкономического прогнозирования. “Фактический курс гривны в среднем за январь составил 24,1 гривны за доллар США, тогда как в расчетах показателей доходов бюджета на 2020 год учтено 27 гривен за доллар США. По оценке Счетной палаты, это привело к недопоступлению 2,3 млрд гривен”, – заявил Пацкан.