В Гослесагентстве разъяснили условия продажи необработанной древесины

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине начат экспериментальный проект по продаже необработанной древесины на электронных аукционах на выбор лесопользователей.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесного хозяйства.
“С 1 февраля в Украине необработанная древесина реализуется через электронные аукционы.
Экспериментальный проект предусматривает возможность всем лесопользователям по своему выбору определять электронные площадки для реализации древесины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что часть древесины должна выставляться на электронной торговой системе Prozorro.Продажи (не менее 25% ежемесячных запланированных объемов заготовки необработанной древесины). При этом лоты должны быть сформированы из древесины одного сортимента, в объеме не менее 150 кубометров или по стартовой цене лота не менее 200 тыс. гривен.
“Весь остальной объем лесопользователи могут выставлять на любых других е-площадках”, – отметили в ведомстве.
Пресс-служба дает пошаговую инструкцию участия в электронных аукционах древесины на e-площадке «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» (ГП «ЛИАЦ») Гослесагентства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причинуВчера, 21:00 - 14020 36
“Тарифная комиссия” объяснила, зачем разделили платежки7 ч. назад - 1327 23
"Укрпочта" приостановила отправку посылок в Китай из-за коронавируса7 ч. назад - 497 4
Автопроизводство в Украине продолжает падать13 ч. назад - 431 4
В Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию в феврале - НКРЭКУ10 ч. назад - 796 4
Большие зарплаты не спасут от выезда заробитчан: эксперт назвала причинуВчера, 21:00 - 14020 36
ТОП-10 самых популярных автомобилей в миреВчера, 19:01 - 2562 1
Межбанк: давление на курс увеличится8 ч. назад - 2282
Как получить компенсацию за образование в 2020 году (инфографика)Вчера, 20:03 - 2146
Укрэксимбанк отсудил у компании Ахметова 2,73 млрд8 ч. назад - 2047
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Вчера, 12:10 - 994
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1684
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1268 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1294
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1576