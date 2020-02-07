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В Гослесагентстве разъяснили условия продажи необработанной древесины

В Гослесагентстве разъяснили условия продажи необработанной древесины

В Украине начат экспериментальный проект по продаже необработанной древесины на электронных аукционах на выбор лесопользователей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесного хозяйства.

“С 1 февраля в Украине необработанная древесина реализуется через электронные аукционы.

Экспериментальный проект предусматривает возможность всем лесопользователям по своему выбору определять электронные площадки для реализации древесины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть древесины должна выставляться на электронной торговой системе Prozorro.Продажи (не менее 25% ежемесячных запланированных объемов заготовки необработанной древесины). При этом лоты должны быть сформированы из древесины одного сортимента, в объеме не менее 150 кубометров или по стартовой цене лота не менее 200 тыс. гривен.

“Весь остальной объем лесопользователи могут выставлять на любых других е-площадках”, – отметили в ведомстве.

Пресс-служба дает пошаговую инструкцию участия в электронных аукционах древесины на e-площадке «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» (ГП «ЛИАЦ») Гослесагентства.

По материалам УКРИНФОРМ
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