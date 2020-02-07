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После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - Парцхаладзе

После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - Парцхаладзе

Ипотека может дать значительный толчок рынку новостроек.

Об этом в интервью изданию «КиевVласть» рассказал Председатель правления – Президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой», вице-президент и представитель Конфедерации строителей Украины (КСУ) в Киеве Игорь Кушнир.

«Во всем мире ипотека является маховиком рынка, наша страна – не исключение. Если правительству удастся запустить анонсированную 10-11% ипотеку, это будет большим плюсом. Для всех. Рынок активизируется. А если люди смогут купить собственное жилье под небольшой процент, власть получает бонусы за выполненные обещания – три», – отметил он.

По словам президента КСУ Льва Парцхаладзе, на одного украинца на сегодня приходится 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда – устаревшее.

«Путем запуска ипотеки объемы строительства уже в ближайшие 1-3 года увеличится вдвое», – подчеркнул Лев Парцхаладзе.

Ставка по ипотечному кредиту в 2020 году составляет:

  • самая доступная ипотека в 2020 году – 17-18%. Такая ставка по ипотечному кредиту возможна только при условии выполнения заемщиком ряда требований и доступна только отдельным категориям граждан;
  • в среднем реальные ставки по ипотеке в Украине колеблются от 18% (финансирование госбанками отдельных строительных проектов) до 25% (микроипотека, когда заемщику не хватает небольшой суммы для покупки в размере 10-15% от общей стоимости недвижимости);

Требования банков по ипотеке:

  • необходимо подтвердить наличие высоких официальных доходов;
  • при получении ипотечного кредита в пределах 500 тыс. – 1 млн грн сроком на 5-7 лет необходимо иметь официальный доход не менее 20-25 тыс грн в месяц;
  • высокими должны быть и доходы других членов семьи, в первую очередь супруга или супруги;
  • процент по кредиту может быть как фиксированным, так и переменным. Первоначальный минимальный взнос придется заплатить значительный. Эта сумма может варьироваться от 20 до 50% от стоимости жилья.

Справка Finance.ua:

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ставки по ипотеке к сентябрю должны упасть до 10%.

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По материалам Finance.UA
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