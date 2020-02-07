После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - Парцхаладзе

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Ипотека может дать значительный толчок рынку новостроек.
Об этом в интервью изданию «КиевVласть» рассказал Председатель правления – Президент ЧАО «ХК «Киевгорстрой», вице-президент и представитель Конфедерации строителей Украины (КСУ) в Киеве Игорь Кушнир.
«Во всем мире ипотека является маховиком рынка, наша страна – не исключение. Если правительству удастся запустить анонсированную 10-11% ипотеку, это будет большим плюсом. Для всех. Рынок активизируется. А если люди смогут купить собственное жилье под небольшой процент, власть получает бонусы за выполненные обещания – три», – отметил он.
По словам президента КСУ Льва Парцхаладзе, на одного украинца на сегодня приходится 24 кв. м жилья, а 70% жилого фонда – устаревшее.
«Путем запуска ипотеки объемы строительства уже в ближайшие 1-3 года увеличится вдвое», – подчеркнул Лев Парцхаладзе.
Ставка по ипотечному кредиту в 2020 году составляет:
Требования банков по ипотеке:
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