💘 Где отпраздновать День влюбленных: оригинальные варианты (видео)

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Свидание в оранжерее, на телебашне или маяке? А если это все с лепестками роз, шоколадом и шампанским?
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