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💘 Где отпраздновать День влюбленных: оригинальные варианты (видео)

Свидание в оранжерее, на телебашне или маяке? А если это все с лепестками роз, шоколадом и шампанским?

Когда День влюбленных уже на носу, а вы до сих пор не знаете, где его провести или что подарить любимому/любимой, мы поможем.

Finanace.ua нашел интересные, нестандартные, но в то же время романтические и нежные варианты празднования 14 февраля. Смотрите. ⬇️

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По материалам Finance.UA
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