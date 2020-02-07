В Запорожье чиновника горсовета подозревают в присвоении 1,5 млн

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В Запорожье руководителю одного из департаментов горсовета и еще двум лицам объявлено подозрение в присвоении 1,5 млн гривен бюджетных средств. Об этом сообщает Офис генпрокурора в четверг, 13 февраля.
По данным следствия, руководство одного из департаментов Запорожского горсовета заключило договоры с коммерческой структурой на замену повысительных насосов в многоквартирных домах Запорожья. Но большинство заявленных работ фактически не было выполнено.
“Кроме того, на более чем 30 объектах работы выполнены не в полном объеме. Такие действия не только поставили под угрозу жизнеобеспечение жителей многоэтажек Запорожья, но и нанесли ущерб бюджету”, – говорится в сообщении.
Подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями о присвоении, растрати имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог (ч.5 ст.191, ч.2 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины).
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