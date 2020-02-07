Что украинцы чаще всего оплачивают в терминалах (исследование)

При использовании платежных терминалов наиболее востребованы бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской финтех-компании EasyPay.

«Статистика EasyPay показывает, что украинцы все чаще платят за коммунальные услуги и телеком через финтех-решения. В том числе — терминалы. Люди устали от очередей в банках, но не готовы полностью отказываться от наличных денег», — комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.

Топ 5 категорий в Украине по количеству транзакций среди всего рынка небанковских терминалов:

мобильная связь (30%);

интернет (25%);

пополнение банковской карты наличными (Cash2card) (25%);

телевидение (12%);

оплата коммунальных услуг (8%).



Инфографика: easypay.ua

Как часто оплачивают:

32,9% украинцев используют небанковские терминалы для платежей «часто» и «периодически»;

12% «иногда» пользуются сервисом;

45% населения Украины контактирует с терминалами хотя бы раз в несколько месяцев.



Инфографика: easypay.ua

Почему выбирают терминалы:

удобное время работы или без ограничения по времени — 40%;

расположение терминала (рядом с домом, работой, магазином) — 35%;

быстрота услуги (не нужно стоять в очереди в кассу банка или в почтовом отделении) — 25%.

Основная причина роста популярности терминалов за последние несколько лет — неспособность традиционных финансовых учреждений и почтовых отделений оказать должный уровень сервиса. Как следствие — сокращение филиалов: так, только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, годом ранее сокращение структурных подразделений составило 980 отделений.

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