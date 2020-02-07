Что украинцы чаще всего оплачивают в терминалах (исследование)

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При использовании платежных терминалов наиболее востребованы бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными.
Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской финтех-компании EasyPay.
«Статистика EasyPay показывает, что украинцы все чаще платят за коммунальные услуги и телеком через финтех-решения. В том числе — терминалы. Люди устали от очередей в банках, но не готовы полностью отказываться от наличных денег», — комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.
Топ 5 категорий в Украине по количеству транзакций среди всего рынка небанковских терминалов:
Инфографика: easypay.ua
Как часто оплачивают:
Инфографика: easypay.ua
Почему выбирают терминалы:
Основная причина роста популярности терминалов за последние несколько лет — неспособность традиционных финансовых учреждений и почтовых отделений оказать должный уровень сервиса. Как следствие — сокращение филиалов: так, только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, годом ранее сокращение структурных подразделений составило 980 отделений.
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