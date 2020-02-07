0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 161 0

Что украинцы чаще всего оплачивают в терминалах (исследование)

Что украинцы чаще всего оплачивают в терминалах (исследование)

При использовании платежных терминалов наиболее востребованы бытовые услуги: мобильная связь, интернет и пополнение банковских карт наличными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинской финтех-компании EasyPay.

«Статистика EasyPay показывает, что украинцы все чаще платят за коммунальные услуги и телеком через финтех-решения. В том числе — терминалы. Люди устали от очередей в банках, но не готовы полностью отказываться от наличных денег», — комментирует Алексей Авраменко, CEO EasyPay.

Топ 5 категорий в Украине по количеству транзакций среди всего рынка небанковских терминалов:

  • мобильная связь (30%);
  • интернет (25%);
  • пополнение банковской карты наличными (Cash2card) (25%);
  • телевидение (12%);
  • оплата коммунальных услуг (8%).


Инфографика: easypay.ua

Как часто оплачивают:

  • 32,9% украинцев используют небанковские терминалы для платежей «часто» и «периодически»;
  • 12% «иногда» пользуются сервисом;
  • 45% населения Украины контактирует с терминалами хотя бы раз в несколько месяцев.


Инфографика: easypay.ua

Почему выбирают терминалы:

  • удобное время работы или без ограничения по времени — 40%;
  • расположение терминала (рядом с домом, работой, магазином) — 35%;
  • быстрота услуги (не нужно стоять в очереди в кассу банка или в почтовом отделении) — 25%.

Основная причина роста популярности терминалов за последние несколько лет — неспособность традиционных финансовых учреждений и почтовых отделений оказать должный уровень сервиса. Как следствие — сокращение филиалов: так, только за 2019 год украинские банки закрыли 507 отделений, годом ранее сокращение структурных подразделений составило 980 отделений.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.