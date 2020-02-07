Как родилась "Слуга народа" и где взяла более 200 миллионов на выборы

С момента регистрации партии “Слуга народа” прошло всего 2 года. За это время она получила своего президента, большинство в парламенте, сформировала правительство, переехала с 4 квадратных метров в большой офис и стала одной из самых состоятельных политических сил страны.

Об этом пишет ЧЕСТНО .

Только официально с сентября 2018 года до сентября 2019 года “Слуга народа” собрала 226 миллионов гривен взносов. Еще 200 миллионов поступило на избирательные счета Владимира Зеленского и мажоритарщиков от партии.

Создание партии. Партию “Слуга народа” не создали с нуля. По данным Минюста, 13 апреля 2016 г. была основана «Партия решительных перемен”, а в конце 2017 года ее переименовали в «Слугу народа». Главой “Партии решительных перемен” был Евгений Юрдига, выпускник Киевского университета КПИ и экс-председатель студенческого совета студгородка этого вуза. Новоиспеченную партию “Слуга народа” возглавляет Иван Баканов. С 2013 года и до назначения его главой СБУ он руководил ООО “Квартал 95”. Также был руководителем ООО “Студия Квартал-95”.

В январе 2018 года Владимир Зеленский уверял, что создание партии – это лишь юридический шаг с целью защиты бренда “Слуга народа”, поскольку кто-то якобы пытался сделать это без их ведома.

Средства. В целом в 2018 году партия получила всего 439 тысяч гривен от физических лиц – почти все эти средства поступили накануне новогодней речи Владимира Зеленского. В годовом отчете партии появляется еще одно помещение – на 30 квадратов в том же офисе “Качура Лоерс”.

Сколько потратили на рекламную кампанию, не известно, как и то, кто ее оплачивал. В партийных отчетах такой информации нет. Впоследствии Владимир Зеленский сказал, что билборды с рекламой фильма “Слуга народа” являются частью его агитационной кампании.

Кто давал деньги “Слуге народа”. Большинство доноров партии – мужчины (76%). Это люди, которые могли себе позволить перевести политсиле от 20 тысяч, но в основном эти суммы превышали 100 000 тысяч. Некоторых доноров нет в госреестрах, у них нет никакого бизнеса, поэтому есть сомнения относительно реального происхождения этих средств.

В общем с сентября 2018-го по сентябрь 2019-го средства партии перевели 94 человека.

Взносы политсиле сделали и 44 юридических лица, причем 34 из них перевели от 3 миллионов гривен (максимально разрешенная сумма – 3,3 миллиона). О большинстве этих компаний нет какой-либо другой информации, кроме данных в госреестрах.

Взносами от 100 тысяч грн партии поступило более 99,7% средств, а взносов до 10 тысяч было только два: по одному – в 2018 и 2019 годах. Одно физлицо переводило на партийный счет в среднем более 900 тысяч гривен, а с учетом поступлений от юрлиц средний взнос в пользу партии составляет более 1,6 миллиона гривен.

Объяснить отсутствие мелких взносов довольно легко, ведь партия их не собирала. На сайте “Слуги народа” нет ни призывов поддержать финансово, ни реквизитов для тех, кто хотел бы профинансировать партию по собственной инициативе.