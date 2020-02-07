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Гончарук рассказал, как Украина будет наращивать добычу газа без "смотрящих"

Гончарук рассказал, как Украина будет наращивать добычу газа без "смотрящих"

Правительство будет работать над увеличением добычи газа — для этого уже упростили разрешительные процедуры, внедрили е-аукционы и разработали законодательные изменения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

“Украина будет эффективнее распоряжаться недрами. Без “смотрящих” и групп влияния.

…К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен “Инвестиционный атлас недропользователя”, на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги”, – пишет глава правительства.

Гончарук также пишет, что увеличение собственной добычи снизит цену в платежках, и подчеркивает, что государство продает не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.

По материалам Економічна Правда
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