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Jaguar остановил выпуск электромобилей из-за нехватки батарей (фото)

Jaguar остановил выпуск электромобилей из-за нехватки батарей (фото)

Jaguar приостановил выпуск электромобилей Jaguar I-Pace, сообщила английская газета The Times. Причина этого заключается в нехватке литий-ионных батарей.

По данным журналистов The Times, через неделю, когда Jaguar получит новую партию литий-ионных батарей, серийное производство I-Pace в Австрии продолжится. Батареи эти делает завод южнокорейской компании LG, который находится в Польше.

Серийное производство электрического кроссовера Jaguar I-Pace началось в 2018 году. Он оснащается двумя электромоторами общей мощностью 400 л.с. и 696 Нм кр., и литий-ионной батареей. Запас хода достигает 377 км по циклу EPA, а по циклу WLTP — 470 км. Это две разные системы измерения запаса хода у электрокаров. Более точная – WLTP.

В 2018 году во всем мире продали 18 000 кроссоверов Jaguar I-Pace. Достаточно большая цифра, учитывая высокую стоимость I-Pace.

Jaguar I-Pace

Напомним, что Jaguar I-Pace уже успел получить несколько престижных автомобильных наград. Так, он выиграл премию World Car of the Year 2019 года. Его также назвали «лучшим автомобилем на планете».

По материалам autonews.ua
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