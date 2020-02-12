В Германии начнут выпускать новый VW Microbus (фото)

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Компания Volkswagen планирует в 2022 году начать выпускать в Германии новый электрический фургон, который станет реинкарнацией знаменитого VW Microbus, сообщает MotorTrend. Эта новинка, скорее всего, будет называться Buzz.
В 2017 году на одном из автосалонов состоялась презентация концепта Volkswagen I.D. Buzz. Он представлял собой небольшой электрический фургон, чей дизайн был выполнен по мотивам VW Microbus. Он оснащался двумя электромоторами общей мощностью 369 л.с. Привод – полный.
Серийный I.D. Buzz сохранит дизайн своего концепта. Его построят на электрической платформе MEB, которая уже стала основой для хэтчбека I.D. и кроссовера I.D. Crozz. Он получит автономную систему вождения 3-го уровня.
VW Microbus
Volkswagen пока ещё окончательно не решил, как будет называться возрожденный Microbus. Внутри компании этот проект называется Buzz. Поэтому велика вероятность, что он сохранит это название и в серийной версии.
Будет здорово, если серийный Buzz сохранит не только дизайн концепта, но и его оборудование и технологии. Например, хорошо, если останется водительское сиденье, которое поворачивается назад на 180 градусов.
VW Microbus
На данный момент нам больше ничего не известно про возрожденный VW Microbus. Главное, что его выпуск начнется в 2022 году.
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