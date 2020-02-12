Tesla не даст восстанавливать списанные после ДТП в утиль авто

Компания Tesla решила радикально бороться с восстановлением списанных в утиль автомобилей, которые попали в ДТП. Производитель намерен удаленно отключать системы быстрой зарядки как на фирменных станциях, так и на любых других. Это сильно усложнит эксплуатацию электромобиля, пишет Electrek.

Руководство Tesla предупредило о том, что отныне на восстановленных авто будет отключена функция быстрой зарядки на фирменных станциях Supercharger или на любых других. Зарядка отключается навсегда.

Если же владелец такого авто попробует подключиться обманным путем, то Tesla будет требовать от него внушительной компенсации.

Отметим, что полная зарядка Model S на последней версии фирменной Supercharger третьего поколения составляет 50 минут. Если заряжать это авто от обычной розетки, то понадобится 29 часов.

Добавим также, что Tesla давно борется со списанными электрокарами. К примеру, в компании усложняют покупку запчастей или не поставляют обновления программного обеспечения на подобные авто.

А не так давно функция автопилота была принудительно удаленно отключена на Model S после того, как владелец приобрел транспортное средство у стороннего дилера.

“Новый автовладелец не заплатил за эту опцию, а значит, и не имеет права ею пользоваться”, – пояснили в Tesla.