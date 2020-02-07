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Глава НБУ за три раза задекларировал зарплату в 600 тысяч

Глава НБУ за три раза задекларировал зарплату в 600 тысяч

Глава Национального банка Яков Смолий в январе три раза декларировал получение зарплаты на общую сумму почти 600 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в четверг, 13 февраля.

Так, 31 января Смолий задекларировал получение 217,285 тысяч гривен зарплаты, а также 255,423 тысяч гривен в качестве доходов от предоставления в аренду имущества (арендатор – ООО Медицинский центр Святой Параскевы).

Также 28 января Смолий задекларировал получение 180,585 тысяч гривен зарплаты и 105,942 тыс. гривен от сдачи в аренду имущества (арендатор – ООО Принтек Украина Эл. Эл. Си.). А 23 января получил 362,500 гривен дивидентов от инвестиционного фонда Эталон-Эссет Менеджмент.

Кроме того, 15 января Смолий получил 200 тысяч гривен зарплаты. А 3 февраля глава НБУ получил проценты в 370 тысяч гривен по вкладу в Укрэксимбанке.

Таким образом, общая сумма доходов Якова Смолия в январе составила почти 1,7 млн гривен.

По материалам Корреспондент.net
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