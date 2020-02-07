В Раде появился проект Кабмина об изменениях в закон "О почтовой связи"

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В Верховной раде появился текст правительственного законопроекта №3042 “О внесении изменений в закон “О почтовой связи”. Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР.
Проект был зарегистрирован в Раде 10 февраля, однако сначала его текст отсутствовал. Последний этап прохождения документа – обрабатывается в комитете.
Документом предлагается внести изменения в статьи 1 и 2 закона “О почтовой связи” в части закрепления основного термина в значении “фельдъегерской связи” и “ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины”.
В проекте определено, что фельдъегерская связь (правительственная фельдъегерская связь, ведомственная фельдъегерская связь в составе ВСУ) – составная часть почтовой связи Украины, предназначенная для приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию, отдельным категориям пользователей.
Предлагается предусмотреть, что ведомственная фельдъегерская связь в составе Вооруженных сил Украины – это прием, обработка, перевозка и доставка (вручение) отправлений, содержащих информацию, составляющую государственную тайну, и/или служебную информацию пользователям в системе Министерства обороны Украины в мирное время и особый период.
Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №3042 “О внесении изменений в закон “О почтовой связи”.
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