В "Киевтеплоэнерго" объяснили увеличение сумм в платежках за тепло (инфографика)

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Увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа.
Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.
В Киеве начисления за отопление в январе 2020 года по сравнению с базовым тарифом ниже в среднем на 18%.
В то же время, некоторые клиенты отмечают, что начисления в платежках по сравнению с январем 2019 года или декабрем 2019 года выше. А в некоторых случаях объемы потребления тепла зданиями в январе 2020 года больше, чем в прошлом году, хотя зима теплая.
Почему так происходит:
Инфографика: kte.kmda.gov.ua
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