В "Киевтеплоэнерго" объяснили увеличение сумм в платежках за тепло (инфографика)

Увеличение сумм в платежках за отопление в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года в Киеве связано с температурой воздуха и стоимостью газа.

Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевтеплоэнерго”.

В Киеве начисления за отопление в январе 2020 года по сравнению с базовым тарифом ниже в среднем на 18%.

В то же время, некоторые клиенты отмечают, что начисления в платежках по сравнению с январем 2019 года или декабрем 2019 года выше. А в некоторых случаях объемы потребления тепла зданиями в январе 2020 года больше, чем в прошлом году, хотя зима теплая.

Почему так происходит:

стоимость 1 Гкал тепла в январе 2020 года по сравнению с базовой (тарифной) стоимостью ниже почти на 300 грн и составляет 1356,62 грн/Гкал. Это на 18% ниже базового тарифа, утвержденного на отопительный сезон 2019/2020;

при начислениях за тепло учитывается среднемесячная температура, определенная Укргидрометцентром. В частности, среднемесячная температура в январе 2020 года на 2 градуса ниже, чем в декабре 2019 года. Соответственно, увеличились объемы потребления тепла зданиями, и это повлияло на суммы в платежках;

газовая «скидка» на отопление в декабре 2019 года составила 22%, а в январе 2020 года – 18% (стоимость газа изменилась);

начисления за отопление производятся по показателям домовых счетчиков, которые Киевтеплоэнерго фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца). От того, когда были зафиксированы показатели счетчика, также зависит начисление, что отражено в платежке клиента. Например, в декабре 2019 года показатели были зафиксированы по состоянию на 23 число, а в январе 2020 года – по состоянию на 28-е. Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах. Впрочем, по результатам отопительного сезона общая сумма начислений остается такой же.



Инфографика: kte.kmda.gov.ua

Справка Finance.ua:

Вчера, 13 февраля, глава правительства Алексей Гончарук сообщал, что по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла.

Плата за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет, с марта будет установлена ​​на новом уровне.

Потребители для удобства будут получать две платежки за газ на одном листе бумаги, на котором тарифы за газ как товар и за его транспортировку будут считаться отдельно.

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