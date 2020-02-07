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Джефф Безос купил имение за рекордные для Лос-Анджелеса $165 млн (фото)

Джефф Безос купил имение за рекордные для Лос-Анджелеса $165 млн (фото)

Основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос купил у медиамагната Дэвида Геффена особняк – Warner Estate в Беверли-Хиллз за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal. Для Лос-Анджелеса эта сделка стала рекордной.

Площадь поместья составляет около 3,6 га. На участке есть теннисный корт, поле для игры в гольф, несколько садов и дом для гостей, в котором некогда останавливалась Мэрилин Монро.

Сам Геффен купил поместье в 1990 году за $47,5 млн. На то время это была самая крупная сумма, выплаченная за объект жилой недвижимости в районе Лос-Анджелеса. Первым же владельцем поместья был один из президентов компании Warner Bros. Джек Уорнер (отсюда и название имения).

Warner Estate в Беверли-Хиллз

Впрочем, о возможностях Безоса можно лишь догадываться. Напомним, в конце прошлого месяца он за 15 минут разбогател на $13,2 млрд. Случилось это благодаря резкому росту цены акций Amazon, которые после публикации успешной финансовой отчетности компании за четвертый квартал 2019 года подскочили на 12% – до $2,1 тыс.

Warner Estate в Беверли-Хиллз

По материалам УБР
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