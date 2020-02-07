В Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию в феврале - НКРЭКУ

В феврале в Украине планируется снижение цены на газ и теплоэнергию.

Об этом заявил на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, глава комиссии Валерий Тарасюк.

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“Тепло у нас зависит от газа. Есть прямая зависимость, сколько стоит газ – и цена на тепло. Прежде всего, это дома и квартиры, которые отапливаются газом. У нас прогнозируется снижение цены на газ в феврале. Итак отопление также будет стоить дешевле”, – сообщил Тарасюк.

Он пояснил, что в Теплоэнерго в процессе установления тарифов является инерция – они должны устанавливаться заблаговременно, с учетом прогноза и факта прошлого года.

“По инициативе Президента, правительство приняло постановление, которое дает право делать скидки в платежках предприятий Теплоэнерго, некоторые этим правом воспользовались, некоторые – нет. Не надо обвинять тех, кто еще не воспользовался этим правом, ведь тарифы пока еще не пришли к экономически обоснованному уровню. Мы сейчас этим занимаемся”, – добавил Тарасюк.