Платежки за январь выросли - Кабмин

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Граждане Украины получат в январе 2020 немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года.
Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук во время брифинга.
Причина роста – в январе выросла цена на газ для населения.
“Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла”, – сказал он.
По его словам, в феврале же платежка будет ниже. “Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму”, – сказал он.
Гончарук также заявил, что “по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 4673 19
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 22694 12
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 1947 11
Метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"7 ч. назад - 1972 7
В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нуждыВчера, 17:02 - 2743 5
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 22694 12
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 4673 19
До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)4 ч. назад - 3783 1
В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нуждыВчера, 17:02 - 2743 5
Межбанк: вторник можно записать "в копилку" доллараВчера, 18:15 - 2231
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)4 ч. назад - 217
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1481
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1146 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1213
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1515