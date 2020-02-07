Платежки за январь выросли - Кабмин

Граждане Украины получат в январе 2020 немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук во время брифинга.

Причина роста – в январе выросла цена на газ для населения.

“Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла”, – сказал он.

По его словам, в феврале же платежка будет ниже. “Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму”, – сказал он.

Гончарук также заявил, что “по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой”.

Справка Finance.ua:

Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ и за его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.