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Платежки за январь выросли - Кабмин

Платежки за январь выросли - Кабмин

Граждане Украины получат в январе 2020 немного большие платежки за жилищно-коммунальные услуги, чем в декабре 2019 года.

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук во время брифинга.

Причина роста – в январе выросла цена на газ для населения.

“Сейчас по итогам января, платежка по сравнению с декабрем будет немножко выше. По разным причинам. Ведь объем потребления увеличился, цена на рынке выросла”, – сказал он.

По его словам, в феврале же платежка будет ниже. “Она будет ниже, чем в декабре. Сейчас то, что мы видим, это то, что цены на газ продолжают снижаться. Мы это точно обеспечим, чтобы это было учтено в платежке. То есть в декабре она была минимальная, в феврале она будет самой низкой за всю зиму”, – сказал он.

Гончарук также заявил, что “по итогам этой зимы украинец заплатит значительно меньше, чем прошлой зимой”.

Справка Finance.ua:

  • Премьер-министр Алексей Гончарук напомнил, что украинцы получили две отдельные платежки в январе – за газ и за его транспортировку, при этом совокупная сумма в платежках была меньше, чем прошлогодняя.
  • Президента Зеленского просили отменить вторую платежку за газ. Соответствующая петиция под номером №22/083148-еп зарегистрирована на сайте главы государства. В петиции сказано, что украинцы за свой счет проводили газ в дома и уже заплатили десятки тысяч гривен за эти подключения.
По материалам РБК-Украина
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