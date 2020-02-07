Apple работает над бюджетной версией AirPods - DigiTimes

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Компания Apple разрабатывает новую бюджетную версию беспроводных наушников. Она будет называться «AirPod Pro Lite». Об этом сообщает издание DigiTimes со ссылкой на источники в Тайване.
Судя по названию, Apple может работать над облегченной версией AirPods Pro. Высказываются также предположения, что под именем «AirPod Pro Lite» могут скрываться обычные наушники AirPods третьего поколения.
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В AppleInsider подчеркивают, что вероятность работы Apple над бюджетной версией AirPods Pro невелика, однако компания может разрабатывать «младшую» версию AirPods Pro, лишенную функций шумоподавления и адаптивного эквалайзера.
По информации DigiTimes, Apple также перераспределяет заказ на сборку в пользу производственных мощностей, находящихся на территории Тайваня. Таким образом Apple диверсифицирует риски, связанные со вспышкой китайского коронавируса на материковой части Китая.
DigiTimes также отмечает, что ожидается обновление планшетов iPad, «умных» наручных часов Apple Watch и компьютеров серии iMac. Некоторые из готовящихся продуктов увидят свет в ближайшие месяцы, остальные – весной нынешнего года.
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