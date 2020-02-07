Регулятор назвал минимальную плату за распределение газа при нулевом потреблении

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Плата за распределение газа для тех потребителей, кто подключен к сетям, но газ не потребляет, с марта будет установлена на новом уровне.
Об этом на брифинге сказал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
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Тарасюк напомнил, что накануне комиссия предварительно приняла соответствующее решение.
“Мы вышли примерно на такие суммы. То есть для потребителей, которые только готовят пищу, то есть для конфорки это будет 2,8 грн в месяц. У кого еще подогрев воды – 8,9 грн. Для частных домов, где есть котел, это в среднем будет 21,9 грн. То есть будет минимальная платежка”, – сообщил Тарасюк, добавив, что это средние тарифы по Украине.
Отметим, с 1 января 2020 года облгазы выставляют потребителям отдельные счета за распределение газа. Платежки получают в том числе те, кто газ не потребляет. Министерство социальной политики планирует предоставить субсидию и льготу за новую услугу по распределению природного газа в феврале 2020 года.
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