Huawei обладает скрытым доступом к мобильным сетям по всему миру - США

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Китайская компания Huawei якобы обладает скрытым доступом к сетям мобильных телефонов по всему миру.
Об этом заявляют американские чиновники, сообщает The Wall Street Journal.
Как поясняет газета, когда производители телекоммуникационного оборудования продают технику операторам сотовой связи, они обязаны оставить в ней пути (бэкдор) для доступа к сетям со стороны властей. При этом производитель, как предполагается, не может использовать бэкдор без ведома оператора. Процедура доступа правоохранительных органов к “механизму перехвата” регулируется каждой страной в отдельности.
“У нас есть доказательства того, что Huawei может получать секретный доступ к персональной информации в системах, которые она обслуживает и продает по всему миру”, — заявил советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
По данным издания, китайская компания, которая отрицает все обвинения, действует таким образом более 10 лет. В то же время американские чиновники отказались сообщить газете, наблюдали ли они использование Huawei бэкдора лично.
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