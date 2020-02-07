Александр Кузнецов: изменения в трансфертном ценообразовании. Какие нововведения вносит принятый законопроект №1210?

16 января 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым вводится трехуровневая структура документации для международных групп компаний, включающая в себя документацию по трансфертному ценообразованию (локальный файл), глобальную документацию (мастер-файл) и отчет в разрезе стран (country-by-country reporting).

В этом материале мы рассмотрим основные нововведения принятого законопроекта №1210 относительно трансфертного ценообразования.

Связанность лиц

Помимо уже существующих критериев признания лиц связанными, принятым законопроектом добавлен новый: «В случае осуществления хозяйственных операций образованиями без статуса юридического лица со связанным лицом любого из участников договора о совместной деятельности, размер вкладов которых в общее имущество составляет 25 и более процентов, признаются связанными образования без статуса юридического лица (договора о совместной деятельности) и такое связанное лицо любого из участников такого договора».

Кроме этого, ключевым изменением, по которым лица признаются связанными, является увеличение процента владения корпоративными правами с 20% до 25%. Это изменение также прослеживается и в ст. 39 Налогового кодекса Украины в контексте использования информации о сопоставимых юридических лицах для целей обоснования условий осуществленных контролируемых операций принципа «вытянутой руки».

Сырьевые товары

В ст. 14 НКУ добавлено определение понятия котировочных цен. Согласно такому определению, котировочными являются цены на сырьевой товар в соответствующий период, полученные на международном рынке товаров. Котировочная цена определяется как цена (средняя цена) и/или диапазон цен на определенную дату или период времени.

Это нововведение направлено на трансформацию так называемых биржевых товаров в сырьевые и на установление более прозрачных и четких относительно процесса обоснования контролируемых операций, где будут фигурировать сырьевые товары. При этом такое обоснование будет осуществляться с применением метода сравнительной неконтролируемой цены в качестве приоритетного.

Налогоплательщик, осуществляющий контролируемые операции с сырьевыми товарами, должен уведомлять контролирующие органы о заключении соответствующего договора (контракта). Это сообщение фактически будет подтверждением того, что согласование существенных условий договора (контракта) осуществлялось сторонами контролируемой сделки на момент заключения такого соглашения.

Таким образом, налогоплательщик будет иметь право осуществить сравнение цены контролируемой операции с котировочными ценами на ближайшую дату к дате ценообразования, согласованной сторонами контролируемой операции.

В противном случае контролирующий орган будет проводить сравнение цены контролируемой операции с котировочными ценами на дату перехода права собственности предмета контролируемой сделки или на дату отгрузки товара согласно товарно-транспортному документу.

Отметим, что перечень сырьевых товаров будет определяться Кабинетом Министров Украины. Кроме этого, рекомендованный перечень источников информации для получения котировочных цен будет обнародован Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную налоговую политику.

Проверка деловой цели осуществления операций

Следующим нововведением стало определение критериев отсутствия разумной экономической причины (деловой цели) для налогоплательщика при осуществлении операций с нерезидентами, а именно:

главной целью или одной из главных целей операции и/или ее результатом является неуплата (неполная уплата) суммы налогов и/или уменьшение объема налогооблагаемой прибыли налогоплательщика;

в сопоставимых условиях лицо не было бы готово купить (продать) такие работы (услуги), нематериальные активы, другие предметы хозяйственных операций, отличные от товаров, у несвязанных лиц.

Отныне в документации по трансфертному ценообразованию налогоплательщик должен предоставить обоснование экономической целесообразности (экономической выгоды) осуществленных операций и наличия деловой цели (для операций, отличных от товарных).

В случае доказательства контролирующим органом отсутствия деловой цели в совершенных сделках, финансовый результат от операционной деятельности налогоплательщика увеличивается на сумму расходов, понесенных им в таких операциях с нерезидентами.

Корректировка финансового результата

Согласно принятым изменениям, финансовый результат налогоплательщика увеличивается на сумму 30% стоимости товаров, работ и услуг, реализованных в пользу резидентов «низконалоговых» государств (территорий) и контрагентов, организационно-правовая форма которых включена в утвержденный Кабинетом Министров Украины перечень.

Как и в случае с пп. 140.5.4 Налогового кодекса Украины, требования относительно применения налогоплательщиком вышеуказанной корректировки можно избежать, если операция не является контролируемой и сумма таких доходов подтверждается налогоплательщиком по ценам, определенным по принципу «вытянутой руки» без подачи отчета.

Трехуровневая структура

Трехуровневая структура документации для международных групп компаний состоит из следующих отчетов:

1. Сообщение об участии в международной группе компаний. Его подают налогоплательщики, которые отчитываются о контролируемых операциях, до 1 октября 2021 года. Отчетность этого типа должна содержать следующую информацию:

данные о материнской компании международной группы компаний;

сведения об уполномоченном участнике международной группы компаний на подачу отчета в разрезе стран, или информация о том, что группа не обязана подавать отчет в разрезе стран международной группы компаний;

дата, которая является последним днем финансового года, за который готовится консолидированная финансовая отчетность международной группы компаний, а в случае, если такая отчетность не готовится – дата окончания финансового года согласно внутренним положениям материнской компании группы;

информация о размере совокупного консолидированного дохода международной группы.

2. Отчет в разрезе стран международной группы компаний. Содержит информацию в разрезе каждой юрисдикции, в которой зарегистрирован участник международной группы компаний или в которой группа осуществляет свою деятельность.

Составляется за финансовый год, установленный материнской компанией, и подается в течение 12 месяцев после окончания такого финансового (или календарного) года. Подача налогоплательщиками данного отчета впервые применяется в отношении финансового года, который заканчивается в 2021 году, но не раньше чем в год, в котором компетентными органами заключено многостороннее соглашение об автоматическом обмене межгосударственными отчетами.

Условиями подачи является наличие совокупного консолидированного дохода международной группы компаний плательщика, превышающего эквивалент 750 миллионов евро, и одно из следующих обстоятельств:

налогоплательщик является материнской компанией международной группы компаний;

налогоплательщик является уполномоченным лицом на подачу этого отчета;

между Украиной и соответствующей иностранной юрисдикцией отсутствует международный договор о порядке обмена отчетами в разрезе стран или имеются факты систематического невыполнения такого порядка.

3. Глобальная документация по трансфертному ценообразованию (мастер-файл). Ее необходимо подавать в случае, когда совокупный консолидированный доход международной группы компаний за финансовый год, предшествующий отчетному году, равен или превышает эквивалент 50 миллионов евро.

Отчетность должна быть подана в течение 90 календарных дней со дня получения запроса, но не ранее 12 и не позднее 36 месяцев с даты окончания финансового года, установленного международной группой компаний, к которой относится такой налогоплательщик. В случае отсутствия сведений об установленном международной группой компаний финансовом годе – не ранее 12 месяцев и не позднее 36 месяцев после окончания отчетного года.

Запрос контролирующих органов к налогоплательщикам о подаче глобальной документации по трансфертному ценообразованию (мастер-файла) впервые применяется в отношении финансового года, который заканчивается в 2021 году.

Такая документация должна содержать информацию о:

- организационной структуре международной группы компаний;

- общее описание деятельности группы;

- перечень и краткое описание существенных договоров по предоставлению (получению) услуг, работ, заключенных между участниками группы;

- краткий функциональный анализ деятельности участников международной группы, имеющих существенное влияние на финансовый результат этой группы;

- информацию об основных соглашениях по реструктуризации бизнеса, приобретению и отчуждению активов, происходивших в течение финансового года;

- нематериальные активы, которые использует группа в своей деятельности;

- информацию о финансовой деятельности группы;

- консолидированную финансовую отчетность группы за последний финансовый год, а в случае ее отсутствия – иную консолидированную отчетность, подготовленную для управленческих, налоговых или других целей;

- перечень и краткое описание существующих односторонних договоров о предварительном согласовании ценообразования.

Александр Кузнецов, менеджер практики ТЦУ Kreston GCG